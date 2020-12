Bake Off Italia 2020, Sara Moalli è la vincitrice: “Un sogno che si è realizzato” (Di sabato 5 dicembre 2020) L’ultima puntata di Bake Off Italia 2020 è andata in onda ieri sera alle 21.20. I finalisti erano tre: Sara Moalli, Monia De Carolis e Philippe Chini. Ad aggiudicarsi la vittoria di questa ottava edizione è Sara Moalli, la designer di Gallarate che ha presentato una torta moderna a base di nocciola, cremoso di mango e passion fruit e una vellutata di mango e pesca. Il programma di Real Time ha anche festeggiato il traguardo di 100 puntate andato a coincidere proprio con il gran finale. I giudici Ernst Knam, Damiano Carrara, Csaba Dalla Zorza e Clelia D’Onofrio hanno chiesto ai finalisti diversi tipi di monoporzioni. Sara Moalli è riuscita ad impressionare i giudici. Sara Moalli, ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 5 dicembre 2020) L’ultima puntata diOffè andata in onda ieri sera alle 21.20. I finalisti erano tre:, Monia De Carolis e Philippe Chini. Ad aggiudicarsi la vittoria di questa ottava edizione è, la designer di Gallarate che ha presentato una torta moderna a base di nocciola, cremoso di mango e passion fruit e una vellutata di mango e pesca. Il programma di Real Time ha anche festeggiato il traguardo di 100 puntate andato a coincidere proprio con il gran finale. I giudici Ernst Knam, Damiano Carrara, Csaba Dalla Zorza e Clelia D’Onofrio hanno chiesto ai finalisti diversi tipi di monoporzioni.è riuscita ad impressionare i giudici., ...

realtimetvit : Finale dell’ottava edizione e centesima puntata di #BakeOffItalia: giusto per aumentare un po’ la pressione dei nos… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - angys__ : Che cute Monia di Bake Off che mette like ai miei tweets - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 4 dicembre 2020. The Voice Senior (4,2 mln – 18.86%) batte GF Vip (3,4 mln – 18.52%). Cala Cro… - positanonews : Bake Off Italia 2020, vince Sara Moalli. Monia De Carolis arriva seconda tra le #news -