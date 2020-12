Ascolti tv venerdì 4 dicembre 2020: The Voice Senior, GF Vip, Quarto Grado, Fratelli di Crozza, dati Auditel e share (Di sabato 5 dicembre 2020) Ascolti Tv venerdì 4 dicembre 2020. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv venerdì 4 dicembre 2020: dati di Ascolti di ieri in prima serata Ieri sera, 4 dicembre 2020, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10 i dati di ascolto per la serata di ieri, venerdì 4 dicembre. Ieri sera su Rai1 la seconda puntata di The ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 dicembre 2020)Tv. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tvdidi ieri in prima serata Ieri sera, 4, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10 idi ascolto per la serata di ieri,. Ieri sera su Rai1 la seconda puntata di The ...

CorriereCitta : #Ascoltitv venerdì 4 dicembre 2020: The Voice Senior, GF Vip, Quarto Grado, Fratelli di Crozza, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv venerdì 4 dicembre: The Voice Senior Grande Fratello Vip 2020 - #Ascolti #venerdì #dicembre: #Voice - Ch1ck3n_W1ngSs : mi mancano i miei ascolti del venerdì mattina sul pullman per andare a scuola, ero completamente immersa in quel mo… - erFabius : @fremebonda Speriamo lo invitino venerdì a Propaganda, uno stronzo serve per fare ascolti - ElisaGraziella : Iniziato con soli 2603 spettatori (11.14%) #IlSilenziodellAcqua #IlSilenziodellAcqua2 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì DAB in Europa, panoramica ad oggi della radio digitale - Ricerca Confindustria Radio Tv Digital-News.it