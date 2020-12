Abbonamento digitale a L’Eco di Bergamo La promozione: buono spesa in regalo (Di sabato 5 dicembre 2020) È la nuova campagna abbonamenti de «L’Eco di Bergamo» in versione digitale: per chi si abbonerà all’edizione digitale de «L’Eco di Bergamo» venerdì 11 dicembre, ci sarà in regalo un buono spesa o shopping del valore di 50 euro. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 5 dicembre 2020) È la nuova campagna abbonamenti de «di» in versione: per chi si abbonerà all’edizionede «di» venerdì 11 dicembre, ci sarà inuno shopping del valore di 50 euro.

mondopadano : #MondoPadano è sempre più versatile. Oltre al consueto abbonamento annuale, cartaceo e digitale, il nostro settiman… - mondopadano : #MondoPadano è in edicola fino a giovedì 10 dicembre con una nuova ricchissima edizione. La prima pagina del dorso… - mondopadano : #MondoPadano è in edicola fino a giovedì 10 dicembre con una nuova ricchissima edizione. La prima pagina! In… - fainformazione : Come scegliere il corretto abbonamento Sky blog - fainfocultura : Come scegliere il corretto abbonamento Sky blog -