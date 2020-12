X Factor: le pagelle. Agnelli esulta per la finale, Blind un disastro, Emma rischia il fallimento (voto 4,5) (Di venerdì 4 dicembre 2020) X Factor si trasforma all’improvviso in una landa paradisiaca. Una settimana dopo le accese polemiche tra i giudici che hanno trasformato lo show in una battaglia, il clima torna disteso e fin troppo sereno. La prima manche - arricchita dai featuring dei concorrenti con Elio, Alberto Ferrari, Lazza, Madame e Izi - è un concentrato di spettacolo e puro intrattenimento che Sky dovrebbe ripetere anche per le stagioni future. Nonostante i complimenti, che rimbalzano da un giudice all’altro, la competizione emette la propria ineluttabile sentenza. È MyDrama, al termine di un percorso opaco e altalenante, ad abbandonare il talent poco prima di poter assaporare la finale. Tra una settimana avremo un vincitore e Hell Raton, Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli partono ad armi pari con un concorrente a testa. Tutto è ancora da ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Xsi trasforma all’improvviso in una landa paradisiaca. Una settimana dopo le accese polemiche tra i giudici che hanno trasformato lo show in una battaglia, il clima torna disteso e fin troppo sereno. La prima manche - arricchita dai featuring dei concorrenti con Elio, Alberto Ferrari, Lazza, Madame e Izi - è un concentrato di spettacolo e puro intrattenimento che Sky dovrebbe ripetere anche per le stagioni future. Nonostante i complimenti, che rimbalzano da un giudice all’altro, la competizione emette la propria ineluttabile sentenza. È MyDrama, al termine di un percorso opaco e altalenante, ad abbandonare il talent poco prima di poter assaporare la. Tra una settimana avremo un vincitore e Hell Raton, Mika,Marrone e Manuelpartono ad armi pari con un concorrente a testa. Tutto è ancora da ...

