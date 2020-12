Volley, SuperLega: Monza continua a incantare! Vince il derbyssimo con Milano al tie-break: sempre più ammazza grandi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Monza ha sconfitto Milano per 3-2 (25-20; 26-24; 13-25; 22-25; 15-11) nell’anticipo della tredicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I brianzoli hanno conquistato il sempre sentitissimo derby contro i meneghini al termine di una partita incredibile, in cui si sono trovati avanti 2-0, si sono fatti rimontare, sono andati sotto 7-4 nel tie-break, ma poi hanno reagito con uno spettacolare finale e hanno trionfato. I rossoblù sono semplicemente scatenati in questo momento della stagione e, dopo aver mandato al tappeto big come Perugia (capolista), Modena e Trento, annichiliscono anche la terza forza del torneo! Uno show del Vero Volley, che si impone in trasferta dopo 131 minuti di autentica battaglia e sale addirittura al quinto ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020)ha sconfittoper 3-2 (25-20; 26-24; 13-25; 22-25; 15-11) nell’anticipo della tredicesima giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I brianzoli hanno conquistato ilsentitissimo derby contro i meneghini al termine di una partita incredibile, in cui si sono trovati avanti 2-0, si sono fatti rimontare, sono andati sotto 7-4 nel tie-, ma poi hanno reagito con uno spettacolare finale e hanno trionfato. I rossoblù sono semplicemente scatenati in questo momento della stagione e, dopo aver mandato al tappeto big come Perugia (capolista), Modena e Trento, annichiliscono anche la terza forza del torneo! Uno show del Vero, che si impone in trasferta dopo 131 minuti di autentica battaglia e sale addirittura al quinto ...

n14coraggio : RT @pilloledivolley: 13ª RS anticipo: nel derby lombardo Monza si aggiudica la battaglia al tie break e aggancia momentaneamente Piacenza a… - 0111_kaede : RT @pilloledivolley: ?? Curiosità: per la prima volta nella sua storia Monza colleziona 4 successi consecutivi in Regular Season in Superleg… - y_u_u1211 : RT @PowervolleyMI: ?? l START ?? ? Si scende in campo per il derby con Monza: ecco lo starting six scelto da coach Piazza! ?? ? #Superlega #… - pilloledivolley : ?? Curiosità: per la prima volta nella sua storia Monza colleziona 4 successi consecutivi in Regular Season in Super… - sportface2016 : #Volley, derby emozionante tra #Milano e #Monza: la cronaca -