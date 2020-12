Taranto, parole choc del medico al malato di Covid: “Tra dieci minuti muori” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Taranto, 4 dic – Racconti choc quelli che arrivano dall’ospedale di Taranto dove un medico avrebbe trattato un malato di Covid come un appestato e maltrattato negli ultimi istanti di vita. Taranto, il medico: “Suo padre morirà” La terribile storia arriva da Taranto dove un medico, stando a quanto racconta la figlia di un paziente malato di Covid, avrebbe urlato a lei e davanti all’uomo che stava per morire. A Repubblica la donna racconta che il padre, Francesco, positivo al Covid, è stato ricoverato la notte tra l’1 e il 2 novembre all’ospedale Moscati di Taranto. L’uomo di 78 anni si è tenuto in contatto con la famiglia con il cellulare e i messaggi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 dicembre 2020), 4 dic – Raccontiquelli che arrivano dall’ospedale didove unavrebbe trattato undicome un appestato e maltrattato negli ultimi istanti di vita., il: “Suo padre morirà” La terribile storia arriva dadove un, stando a quanto racconta la figlia di un pazientedi, avrebbe urlato a lei e davanti all’uomo che stava per morire. A Repubblica la donna racconta che il padre, Francesco, positivo al, è stato ricoverato la notte tra l’1 e il 2 novembre all’ospedale Moscati di. L’uomo di 78 anni si è tenuto in contatto con la famiglia con il cellulare e i messaggi ...

“Suo padre non collabora, non vuole mettersi la maschera Cpap, fra dieci minuti morirà, preparatevi! Non c’è saturazione, vedrete che fra poco muore. È qui, mi sta ascoltando, fra poco morirà”. Sono l ...

Uno dei racconti più scioccanti è quello di Angela Cortese. Il padre, Francesco, positivo al Covid, la notte tra l’1 e il 2 novembre aveva fatto il suo ingresso all’ospedale Moscati di Taranto. Dal su ...

