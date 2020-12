Tajani sul Mes: "In Forza Italia il dissenso è possibile, ma diremo no compatti" (Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - “Voteremo no alla riforma del Mes, pronti invece a votare a favore dell'utilizzo del fondo per la spesa sanitaria, come ha sempre detto il presidente Berlusconi”. Lo assicura in un'intervista a la Repubblica il numero due di Forza Italia Antonio Tajani, già presidente del Parlamento Europeo. E sulle tante voci che in Forza Italia si alzano contro la scelta di Berlusconi di opporsi alla riforma del Mes, il suo vice ribatte: “Tutti questi dissidenti non li vedo. Stiamo lavorando in queste ore con Renato Brunetta a una risoluzione che motivi il nostro voto contrario su un trattato che non fa gli interessi degli Italiani”, dice a voler rassicurare sull'unità del partito. Sulle interpretazioni che vogliono una Forza Italia asservita ai diktat di Salvini, Tajani ... Leggi su agi (Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - “Voteremo no alla riforma del Mes, pronti invece a votare a favore dell'utilizzo del fondo per la spesa sanitaria, come ha sempre detto il presidente Berlusconi”. Lo assicura in un'intervista a la Repubblica il numero due diAntonio Tajani, già presidente del Parlamento Europeo. E sulle tante voci che insi alzano contro la scelta di Berlusconi di opporsi alla riforma del Mes, il suo vice ribatte: “Tutti questi dissidenti non li vedo. Stiamo lavorando in queste ore con Renato Brunetta a una risoluzione che motivi il nostro voto contrario su un trattato che non fa gli interessi deglini”, dice a voler rassicurare sull'unità del partito. Sulle interpretazioni che vogliono unaasservita ai diktat di Salvini, Tajani ...

