SuperG St Moritz | orari | programma e tv Coppa del Mondo sci alpino La guida del week-end

La Coppa del Mondo femminile si sposta in Svizzera a St.Moritz per due SuperG consecutivi. Primo appuntamento della stagione per la velocità con due gare molto attese dalla squadra azzurra. Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino si presentano al cancelletto di partenza con grandi ambizioni, considerando che proprio lo scorso anno Goggia e Brignone avevano messo a segno una fantastica doppietta. Non solo le italiane, ma anche le svizzere Corinne Suter, Michelle Gisin e Lara Gut, l'austriaca Nicole Schmidhofer ed anche la leader della classifica generale Petra Vlhova. Di seguito il programma delle gare di St.Moritz, valevoli per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport

