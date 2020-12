Ricciardi: 'Divieti per evitare altre tragedie, così fermeremo la terza ondata' (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'I 993 morti in 24 ore, purtroppo, sono la conseguenza dell'alta circolazione del virus. Anche per questo ci sono regole rigide per Natale. Se tutti le rispetteremo, eviteremo una terza ondata. Resta ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'I 993 morti in 24 ore, purtroppo, sono la conseguenza dell'alta circolazione del virus. Anche per questo ci sono regole rigide per Natale. Se tutti le rispetteremo, eviteremo una. Resta ...

ilmessaggeroit : #covid, Ricciardi: «Divieti per evitare altre tragedie, così fermeremo la #terza ondata» - NONSOLOTORRENT : @F_Boccia @Avvenire_Nei @pdnetwork @Deputatipd sei un coglione vedrai in quanti staranno a casa con i tuoi divieti… - Sakurauchi_Hime : RT @NONSOLOTORRENT: @NatySpritzACM fate come me non curatevi dei divieti e andate lo stesso al max vi faranno la multa che il 97% ve la l… - xjthatsamoree : RT @NONSOLOTORRENT: @NatySpritzACM fate come me non curatevi dei divieti e andate lo stesso al max vi faranno la multa che il 97% ve la l… - NONSOLOTORRENT : @NatySpritzACM fate come me non curatevi dei divieti e andate lo stesso al max vi faranno la multa che il 97% ve… -