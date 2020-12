"Quello è lo spessore dell'uomo". Bechis feroce, disintegra Conte: cosa si è "scordato" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non è piaciuto a Franco Bechis l'ultimo "discorso alla nazione" di Giuseppe Conte. Il premier ha illustrato agli italiani in tv e in diretta Facebook (prima che in Parlamento) le misure Contenute nell'ultimo Dpcm su Natale, Capodanno, spostamenti e limitazioni varie. La conferenza stampa a Palazzo Chigi cade in un giorno funesto, più nero degli altri anche se, forse, non resterà il peggiore: Quello del record assoluto di vittime per Covid dall'inizio della pandemia, in febbraio: 993 decessi nelle ultime 24 ore. "Ho trovato di grande stile un Conte che non dicendo una parola sulle 993 famiglie che oggi hanno perso un proprio congiunto", spiega il direttore del Tempo su Twitter, feroce. Il premier "si è al solito auto-lodato dicendo 'siamo molto soddisfatti del RT sotto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non è piaciuto a Francol'ultimo "discorso alla nazione" di Giuseppe. Il premier ha illustrato agli italiani in tv e in diretta Facebook (prima che in Parlamento) le misurenute nell'ultimo Dpcm su Natale, Capodanno, spostamenti e limitazioni varie. La conferenza stampa a Palazzo Chigi cade in un giorno funesto, più nero degli altri anche se, forse, non resterà il peggiore:del record assoluto di vittime per Covid dall'inizioa pandemia, in febbraio: 993 decessi nelle ultime 24 ore. "Ho trovato di grande stile unche non dicendo una parola sulle 993 famiglie che oggi hanno perso un proprio congiunto", spiega il direttore del Tempo su Twitter,. Il premier "si è al solito auto-lodato dicendo 'siamo molto soddisfatti del RT sotto ...

