Pippo Baudo è morto oggi, ma le ultime notizie da ANSA e Wikipedia confermano la bufala (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sta girando proprio in questi minuti l’annuncio secondo cui Pippo Baudo è morto oggi 4 dicembre. Una di quelle notizie che ci lasciano senza parole, considerando il fatto che parliamo di un volto storico della nostra TV, ma le ultime notizie da ANSA e Wikipedia vanno in direzione opposta. Una bufala, dunque, se pensiamo al fatto che manchino completamente annunci ufficiali da famiglia e staff sotto questo punto di vista, a poco più di una settimana da un annuncio autentico (da noi dato in tempo reale), come quello su Maradona. Pippo Baudo è morto, ma lui smentisce: le ultime notizie da ANSA e ... Leggi su bufale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sta girando proprio in questi minuti l’annuncio secondo cui4 dicembre. Una di quelleche ci lasciano senza parole, considerando il fatto che parliamo di un volto storico della nostra TV, ma ledavanno in direzione opposta. Una, dunque, se pensiamo al fatto che manchino completamente annunci ufficiali da famiglia e staff sotto questo punto di vista, a poco più di una settimana da un annuncio autentico (da noi dato in tempo reale), come quello su Maradona., ma lui smentisce: ledae ...

chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - Adnkronos : 'È morto #PippoBaudo', ma lui smentisce: 'E faccio le corna...' - grigliate : Ho visto Pippo Baudo il tendenza e ho temuto fosse l'ennesima morte del 2020 - adorethirI : io che vedo in tendenza Pippo Baudo e mi prende un colpo - forsestanco : Quante volte è già morto Pippo Baudo? ?? -