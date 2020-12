Perché si riparla del Recovery Fund (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il governo sta definendo la struttura che gestirà i 209 miliardi in arrivo nei prossimi anni dell'Unione Europea, e dovrebbe ufficializzarla a breve Leggi su ilpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il governo sta definendo la struttura che gestirà i 209 miliardi in arrivo nei prossimi anni dell'Unione Europea, e dovrebbe ufficializzarla a breve

ilpost : Perché si riparla del Recovery Fund - ilovemyidolsx : @streetloveitaly ma menomale che le università restano chiuse perché si sposta troppa gente, non c'è molto da dire,… - LoSimeone : @yenisey74 Perché non c'è. Quando ce ne sarà per tutti se ne riparla. - dublinoIII : @NicolaPorro Ecco perché nn hai mai parlato di cure x il Covid. Ti serviva la catena di S. Antonio? Non essere anch… - maggie91891 : Ecco pupo che riparla ?? e come sempre fuori luogo! Ma perché non cambiate opinionista? Visto che il gf si allunga!… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché riparla Perché si riparla del Recovery Fund Il Post