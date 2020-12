Paolo Galimberti | chi è il compagno di Alfonso Signorini?

Leggi su giornal

(Di venerdì 4 dicembre 2020)nasce a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, il 7 luglio 1968.è un imprenditore noto per la sua partecipazione al gruppo Euronics del quale è Consigliere di Amministrazione dal 1997. Nel 2013 viene eletto come senatore in Parlamento per il Partito del Popolo della Libertà, per poi passare a Forza Italia. Inoltre attualmente è Vice presidente e tesoriere per la Lombardia del partito di Silvio Berlusconi. Anche lui si è sempre dichiarato omosessuale come, e la loro storia pare sia nata agli inizi degli anni 2000.è quindi il grande amore di, ma al momento non c’è grande chiarezza su quali siano i rapporti tra i due. Giornal.it.