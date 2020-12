Mercedes, all-in su elettrificazione e software. Ecco il piano strategico dei prossimi anni (Di venerdì 4 dicembre 2020) In un evento all’autodromo romano di Vallelunga, Mercedes-Benz ha illustrato la sua strategia di crescita dei prossimi anni. Si punterà sull’elettrificazione e valorizzazione dei marchi collegati (G, Maybach e AMG), nonché su un software per i veicoli realizzato in-sourcing. Saranno nondimeno decisive le due nuove piattaforme: EVA (Electric Vehicle Architecture), dedicata alle vetture alto di gamma, ed MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) per le vetture medie e compatte. Per il 2030 l’obiettivo è quello che le vendite di auto elettrificate superino il 50% del totale, abbassando di conseguenza del 70% la produzione dei motori termici. Per raggiungere questi risultati sarà sempre più importante la partnership siglata tra Daimler AG e Geely Holding Group (che ne è azionista di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) In un evento all’autodromo romano di Vallelunga,-Benz ha illustrato la sua strategia di crescita dei. Si punterà sull’e valorizzazione dei marchi collegati (G, Maybach e AMG), nonché su unper i veicoli realizzato in-sourcing. Saranno nondimeno decisive le due nuove piattaforme: EVA (Electric Vehicle Architecture), dedicata alle vetture alto di gamma, ed MMA (-Benz Modular Architecture) per le vetture medie e compatte. Per il 2030 l’obiettivo è quello che le vendite di auto elettrificate superino il 50% del totale, abbassando di conseguenza del 70% la produzione dei motori termici. Per raggiungere questi risultati sarà sempre più importante la partnership siglata tra Daimler AG e Geely Holding Group (che ne è azionista di ...

