Mascherine dalla Cina, nell'inchiesta spunta la "Papessa" di Vatileaks, Francesca Chaouqui

Mascherine dalla Cina, nell'inchiesta di Roma spunta tra i 4 indagati anche il nome della "Papessa" di Vatileaks: Francesca Chaouqui. Gli inquirenti al lavoro sull'indagine incentrata sulle maxi commesse di Mascherine aggiorna l'elenco dei 4 indagati aggiungendo nella lista anche Francesca Immacolata Chaouqui, nota per il suo coinvolgimento nello scandalo della fuga di informazioni riservate sulla Città del Vaticano. In questa circostanza giudiziaria, però, la donna figura tra gli indagati sul traffico di influenze e ricettazione. Le indagini sono andate avanti anche oggi, con la perquisizione di società e con l'acquisizione di ulteriore documentazione.

