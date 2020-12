Mahmood sostiene il MOIGE ma fa infuriare i fan: ecco perchè (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mahmood ha realizzato una capsule collection per Yoox, il cui ricavato sarà devoluto al MOIGE ma la scelta ha fatto infuriare i fan: ecco perchè. Merito del MOIGE se quella che Mahmood ha realizzato per Yoox non sarà la solita capsule collection inosservata? A voler guardare la polemica da un'altra prospettiva probabilmente sì, certo non è quello che interessa ai fan del cantante milanese, letteralmente in rivolta. Mahmood e Yoox hanno infatti annunciato che i proventi della collezione serviranno per finanziare la campagna contro il bullismo del Movimento Italiano Genitori. La lotta al bullismo è sempre da lodare da qualsiasi parte venga ma non si può fare a meno di essere sorpresi dalla decisione dell'artista. perchè? Il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020)ha realizzato una capsule collection per Yoox, il cui ricavato sarà devoluto alma la scelta ha fattoi fan:. Merito delse quella cheha realizzato per Yoox non sarà la solita capsule collection inosservata? A voler guardare la polemica da un'altra prospettiva probabilmente sì, certo non è quello che interessa ai fan del cantante milanese, letteralmente in rivolta.e Yoox hanno infatti annunciato che i proventi della collezione serviranno per finanziare la campagna contro il bullismo del Movimento Italiano Genitori. La lotta al bullismo è sempre da lodare da qualsiasi parte venga ma non si può fare a meno di essere sorpresi dalla decisione dell'artista.? Il ...

EchelonGleek : RT @fraversion: Mahmood che sostiene il Moige. Fermate il gioco, non ho capito. - WonderfulRose_ : Mahmood che sostiene un'associazione omofoba. Aiuto e la gente lo giustifica - Associazione_DF : RT @fraversion: Mahmood che sostiene il Moige. Fermate il gioco, non ho capito. - Adahilie : RT @fraversion: Mahmood che sostiene il Moige. Fermate il gioco, non ho capito. - behvabbeadoro : RT @realrosydc: Quindi Mahmood dopo “il coming out è inutile blabla” oggi sostiene il Moige, beh che dire Follettini e Follettine: https://… -