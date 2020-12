La scuola resta scuola, anche a distanza. L’ho capito grazie alla domanda di un mio studente (Di venerdì 4 dicembre 2020) La scuola è sempre scuola, anche a distanza. E la famigerata didattica a distanza può essere qualcosa di più di un semplice surrogato. L’ho toccato con mano l’altro giorno quando al termine di una lezione online mi son sentito rivolgere questa domanda da uno studente. È la madre di tutte le domande che mettono in difficoltà un insegnante: “A cosa serve la matematica? A cosa serve la tua materia?” Arriva quando meno te l’aspetti e può mettere a repentaglio in un attimo l’autorevolezza che ti sei costruito con calma e pazienza nei mesi o negli anni con quell’alunno, con quella classe. Ho avuto la tentazione di rispondere con la solita manfrina che i prof di matematica utilizzano per svicolare. La matematica serve perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Laè sempre. E la famigerata didattica apuò essere qualcosa di più di un semplice surrogato.toccato con mano l’altro giorno quando al termine di una lezione online mi son sentito rivolgere questada uno. È la madre di tutte le domande che mettono in difficoltà un insegnante: “A cosa serve la matematica? A cosa serve la tua materia?” Arriva quando meno te l’aspetti e può mettere a repentaglio in un attimo l’autorevolezza che ti sei costruito con calma e pazienza nei mesi o negli anni con quell’alunno, con quella classe. Ho avuto la tentazione di rispondere con la solita manfrina che i prof di matematica utilizzano per svicolare. La matematica serve perché ...

amaurotto : @radiosilvana @MonEleonora @savioli_alberto @NinaRicci_us @saveriolakadima @luigidimaio @GiorgiaMeloni… - OstuniNews : Scuola, resta la Dad a richiesta in Puglia. Emiliano: «Didattica integrata fino al 7 gennaio» - - il_piccolo : Gli studenti delle superiori verso il ritorno a scuola in presenza al 75% dal 7 gennaio. È la linea decisa dal gove… - Assurbanipal9 : @Brain_Edgar @MLyubchenkova Ah quindi uno deve stare a casa sopravvivendo e va bene così? Ma per caso sei una pecor… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Operativa l'ordinanza: resta la scelta tra didattica in presenza e dad - TGR Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : scuola resta La scuola resta scuola, anche a distanza. L’ho capito grazie alla domanda di un mio studente Il Fatto Quotidiano Dpcm 3 dicembre, cosa succede per scuole e università

Che decisioni ha preso il Governo per il mondo dell'istruzione? Cosa si devono aspettare per le prossime settimane i ragazzi, i genitori e i docenti. Ma, soprattutto, quando torneranno in presenza gli ...

Nasce il COMITATO SPONTANEO GENITORI “RIAPRIAMO LA SCUOLA – AVELLINO”

Come definito dal DPCM “Natale”, il 7 gennaio è previsto in tutto il Paese il ripristino della didattica in presenza anche per le scuole medie superiori, sospesa con DPCM 4 novembre. Mentre, dunque, l ...

Che decisioni ha preso il Governo per il mondo dell'istruzione? Cosa si devono aspettare per le prossime settimane i ragazzi, i genitori e i docenti. Ma, soprattutto, quando torneranno in presenza gli ...Come definito dal DPCM “Natale”, il 7 gennaio è previsto in tutto il Paese il ripristino della didattica in presenza anche per le scuole medie superiori, sospesa con DPCM 4 novembre. Mentre, dunque, l ...