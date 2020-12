La neutralità climatica è diventata una strategia prevalente a livello mondiale

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) 127 Paesi, che rappresentano circa il 63% delle emissioni globali di gas serra, hanno annunciato l’intenzione di puntare sull’azzeramento delle loro emissioni nette di gas serra. Questo gruppo comprende l’Unione Europea, il Regno Unito, il Giappone, il Canada, la Corea del Sud, il Sud Africa, la Cina e gli Stati Uniti con la nuova presidenza di Biden. Secondo l’analisi appena pubblicata da Climate Action Tracker- un’iniziativa degli istituti tedeschi New Climate e Climate Analytics - questi impegni, se tradotti in pratica, porterebbero ad un contenimento dell’aumento medio globale della temperatura stimato attorno a 2,1°C. Non siamo ancora al target dell’Accordo di Parigi - ben al di sotto dei 2°C e il più vicino possibile a 1,5°C - perché manca ancora l’impegno di alcuni Paesi che sono nel restante 37% di emissioni. E perché vi sono alcune questioni, non secondarie, da chiarire: se ...