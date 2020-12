La calciatrice che non ha omaggiato Maradona: “Minacciata, ma lo rifarei” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Paula Dapena è la calciatrice che ha dato le spalle, nel corso del minuto di raccoglimento in ricordo di Diego Armando Maradona. E in una nuova intervista ha dichiarato: “Non credo di aver mancato di rispetto a nessuno. Se mi vogliono attaccare e minacciare di nuovo che lo facciano pure, sono pronta”. Il nome di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 4 dicembre 2020) Paula Dapena è lache ha dato le spalle, nel corso del minuto di raccoglimento in ricordo di Diego Armando. E in una nuova intervista ha dichiarato: “Non credo di aver mancato di rispetto a nessuno. Se mi vogliono attaccare e minacciare di nuovo che lo facciano pure, sono pronta”. Il nome di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

