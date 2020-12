Juventus Torino | svelato l’arbitro del Derby | c’è un precedente storico

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 4 dicembre 2020)– Si avvicina sempre più ildella Mole. All’Allianz Stadium di, domani alle 18.00 andrà in scena, primoper Pirlo allenatore che contro il Toro ha un ricordo particolare. Quel gol all’ultimo secondo che valse la vittoria per 2-1 neldel 2014. Andrea Pirlo vinse ilcon quel tiro da fuori area, e come quel 30 Novembre, domanidel Match sarà Orsato., Orsato nel: come nel 2014che dirigerà ilsarà Orsato. Orsato che ha già arbitrato tre volte iltra bianconeri e granata. E proprio al primo di essi, il 30 ...