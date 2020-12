Investito da un furgone: muore un ragazzo di 12 anni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un triste episodio sta facendo il giro delle cronache. Un ragazzo di soli 12 anni, infatti, muore dopo essere stato Investito da un furgone. Di seguito tutti i dettagli L’Italia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un triste episodio sta facendo il giro delle cronache. Undi soli 12, infatti,dopo essere statoda un. Di seguito tutti i dettagli L’Italia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Investito da un furgone, muore 12enne a Reggio Emilia. Stava camminando lungo la strada, è morto in ospedale #ANSA - m_angella14 : Reggio Emilia, muore a 12 anni investito da furgone sulla via Emilia. VIDEO - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Investito da un furgone, muore 12enne a Reggio Emilia. Stava camminando lungo la strada, è morto in ospedale #ANSA https:… - PatriziaOrlan11 : RT @Agenzia_Ansa: Investito da un furgone, muore 12enne a Reggio Emilia. Stava camminando lungo la strada, è morto in ospedale #ANSA https:… - simcopter : RT @Ansa_ER: Investito da un furgone, muore 12enne a Reggio Emilia. Stava camminando lungo la strada, è morto in ospedale #ANSA https://t.c… -