In Namibia è stato eletto come consigliere distrettuale un uomo chiamato Adolf Hitler

Leggi su wired

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Nel distretto di Ompundja, nella regione di Oshana in, la scorsa settimana è, con l’85% dei voti, undal nome alquanto singolare:Uunona, 54enne membro del partito al governo Swapo. In un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild, il politico ha ribadito di “non avere nulla a che fare” con l’ideologia nazista. “Il fatto che io abbia questo nome non significa che voglia soggiogare Oshana. Non significa che stia lottando per il dominio del mondo”, ha dichiarato Uunona. Tuttavia, ha ammesso che suo padre “probabilmente non sapeva nemmeno che cosa avesse fatto, quello vero”, quando ha scelto di dargli questo ...