Hugh Grant: «Renée Zellweger? L’unica con cui non ho litigato» (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Una delle poche attrici con le quali non ho litigato». Hugh Grant, che nei primi due capitoli di Bridget Jones è stato il brillante eppur mediocre Daniel Cleaver, ha detto di essere rimasto in ottimi rapporti con Renée Zellweger. Cosa, questa, che sembra rappresentare un unicum nella vita, personale e professionale, dell’attore. «Renée è una brava persona e ha un talento immenso. Avete visto la sua Judy Garland? Questo significa saper recitare», ha detto Hugh Grant, ospite, in via telematica, di The Jess Cagle Show. Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Una delle poche attrici con le quali non ho litigato». Hugh Grant, che nei primi due capitoli di Bridget Jones è stato il brillante eppur mediocre Daniel Cleaver, ha detto di essere rimasto in ottimi rapporti con Renée Zellweger. Cosa, questa, che sembra rappresentare un unicum nella vita, personale e professionale, dell’attore. «Renée è una brava persona e ha un talento immenso. Avete visto la sua Judy Garland? Questo significa saper recitare», ha detto Hugh Grant, ospite, in via telematica, di The Jess Cagle Show.

LT38 : RT @vogue_italia: Una bella storia per l'inverno. - fraabatch : RT @elenstevxns: Ma in quale universo sono una sfigata e Hugh Grant e Colin Firth si innamorano di me - MaggicaPolly : @prohaska83 per me già che c’era Hugh Grant ho dovuto vederlo - elenstevxns : Ma in quale universo sono una sfigata e Hugh Grant e Colin Firth si innamorano di me - vogue_italia : Una bella storia per l'inverno. -

Ultime Notizie dalla rete : Hugh Grant Hugh Grant: Renée Zellweger è l'unica attrice con cui non ho... AMICA - La rivista moda donna Hugh Grant: «Renée Zellweger? L'unica con cui non ho litigato»

L'attore ha confessato di aver mantenuto rapporti poco piacevoli con le colleghe dei film passati. Unica eccezione, Bridget Jones. «Ci scambiamo ancora lunghe email, andiamo molto d'accordo. È una bra ...

Roma, il 26 maggio al Teatro Centrale Preneste c’è la danza orientale

Le ultime notizie dalla regione Lazio di cronaca, attualità, politica, cultura, sport. Aggiornamenti e news quotidiane.

L'attore ha confessato di aver mantenuto rapporti poco piacevoli con le colleghe dei film passati. Unica eccezione, Bridget Jones. «Ci scambiamo ancora lunghe email, andiamo molto d'accordo. È una bra ...Le ultime notizie dalla regione Lazio di cronaca, attualità, politica, cultura, sport. Aggiornamenti e news quotidiane.