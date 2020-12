Gf Vip, Gregoraci confessa: “Per colpa sua ho litigato con Briatore” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno avuto un confronto al Gf Vip, la soubrette pensa che ciò che è successo nella casa ha fatto arrabbiare Briatore Dopo giorni di scontri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 4 dicembre 2020) Elisabettae Giulia Salemi hanno avuto un confronto al Gf Vip, la soubrette pensa che ciò che è successo nella casa ha fatto arrabbiare Briatore Dopo giorni di scontri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

infoitcultura : GF Vip, Maurizio Costanzo stronca Gregoraci e Salemi: 'Bisticciano come due donne al mercato' - infoitcultura : GF Vip: Signorini commenta l’uscita di Oppini e Gregoraci - LadyNews_ : #GFVip2020, #ElisabettaGregoraci e #FrancescoOppini vanno via: #DayaneMello in dubbio - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020/ Diretta e nomination 4 dicembre: resa dei conti la Gregoraci - tuttopuntotv : Elisabetta Gregoraci si confessa con la Salemi: “Ho litigato con Briatore per colpa tua” #gfvip #grandefratellovip -