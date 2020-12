Falso esame Suarez-Juve | Paratici chiese aiuto alla ministra De Micheli che ha ammesso

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Eccoli gli alti vertici istituzionali. Per ildiall’Università di Perugia, il dirigente dellantus– sul registro degli indagati –dei Trasporti la piddina Paola De(amica d’infanzia di) che è stata interrogata dProcura. Ecco il passaggio di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della sera edizione on line. I reati contestati sono «rivelazione del segreto d’ufficio finalizzata all’indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici». Sono indagati anche altissimi dirigenti dellantus. Si tratta di Fabio, direttore dell’area tecnica, oltre ...

