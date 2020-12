Due inglesi si sono intrufolati in un bunker della Marina italiana

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La Spezia è da sempre un luogo strategico fondamentale, per l’Italia. Il Varignano, oggi casa degli incursori, ha una lunghissima storia che arriva fino all’impero romano. Poche frasi, nell’ambiente militare, fanno effetto come dire “al Varignano”. Per chi mastica di storia militare è sinonimo di officine oscure, eroi subacquei, operazioni segrete e addestramenti epici di cui molto si vocifera e (quasi) mai si conferma. Si dice che un incursore di, per essere leader di squadra, debba gareggiare con gli altri nella circumnavigazione a nuoto dell’isola di Palmaria. Mentre è vero che i neobrevettati incursori, a Natale, devono uscire dalla base nottetempo, segare un albero, portarlo dentro alla sala conferenze e addobbarlo; il tutto senza farsi beccare da sentinelle e sistemi d’allarme. E le sentinelle stanno ...