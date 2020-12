Covid, Arcuri: “Con terza ondata complicato realizzare la vaccinazione. Misure per Natale? Accettarle serve a non farlo accadere più” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Sarebbe davvero complicato realizzare la più grande vaccinazione di massa nel pieno della terza ondata. Sarebbe davvero complicato intravedere la luce alla fine del tunnel e rituffarci tutti di nuovo nel buio”. Così il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri parlando in conferenza stampa. Rispetto alle Misure previste per Natale, Arcuri è netto: “Capisco che il sacrificio chiesto agli italiani rispetto alle festività è alto, da parte mia ci può essere la condivisione dell’entità di questo sacrificio – dice – Ma faccio una riflessione: accettarlo è più possibile solo pensando che questo significa contribuire per non farlo accadere più”. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Sarebbe davverola più grandedi massa nel pieno della. Sarebbe davverointravedere la luce alla fine del tunnel e rituffarci tutti di nuovo nel buio”. Così il Commissario per l’emergenza, Domenicoparlando in conferenza stampa. Rispetto allepreviste perè netto: “Capisco che il sacrificio chiesto agli italiani rispetto alle festività è alto, da parte mia ci può essere la condivisione dell’entità di questo sacrificio – dice – Ma faccio una riflessione: accettarlo è più possibile solo pensando che questo significa contribuire per non. L'articolo proviene da Il ...

