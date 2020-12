Come perdere peso? Nasce lo spazio virtuale per informarsi online e dimagrire (Di venerdì 4 dicembre 2020) perdere peso: un obiettivo che perseguono molti italiani. Ben 25 milioni di connazionali, infatti, hanno problemi di sovrappeso e obesità. L’equivalente del 46,1% della popolazione adulta. Eppure, secondo lo studio internazionale ACTION-IO, il 62% delle persone cerca di perdere peso con il fai da te, il 9% si affida a prodotti commerciali, solo l’8% si rivolge al medico e quando decide di farlo impiega mediamente sei anni prima di contattarlo. perdere peso: i consigli degli specialisti on line sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna (Di venerdì 4 dicembre 2020): un obiettivo che perseguono molti italiani. Ben 25 milioni di connazionali, infatti, hanno problemi di sovrape obesità. L’equivalente del 46,1% della popolazione adulta. Eppure, secondo lo studio internazionale ACTION-IO, il 62% delle persone cerca dicon il fai da te, il 9% si affida a prodotti commerciali, solo l’8% si rivolge al medico e quando decide di farlo impiega mediamente sei anni prima di contattarlo.: i consigli degli specialisti on line sfoglia la gallery ...

Alla base di chi ha provato a perdere peso senza risultati, c’è spesso un approccio errato, che vede il paziente cambiare continuamente strada, affidandosi di volta in volta a fonti non qualificate o ...

Roma-Young Boys, Fonseca: “Fiducia mai persa. Posso contare su tutti”

Paulo Fonseca commenta la vittoria contro lo Young Boys e fa la conta degli infortunati. Fiducia mai smarrita per i giallorossi ...

Alla base di chi ha provato a perdere peso senza risultati, c'è spesso un approccio errato, che vede il paziente cambiare continuamente strada, affidandosi di volta in volta a fonti non qualificate o ...

Roma-Young Boys, Fonseca: "Fiducia mai persa. Posso contare su tutti"

Paulo Fonseca commenta la vittoria contro lo Young Boys e fa la conta degli infortunati. Fiducia mai smarrita per i giallorossi ...