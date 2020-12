Chris Evans vittima dello scherzo del fratello Scott, ma poi si vendica (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chris Evans è conosciuto per essere Capitain America, ma anche un capitano non è immune agli scherzi, ecco cosa ha fatto il fratello Scott. Chris Evans è uno degli attori più famosi del momento, soprattutto per il ruolo di Capitain America per i film della Marvel. Questa sera, però, lo vedremo nelle vesti di Jensen Leggi su youmovies (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è conosciuto per essere Capitain America, ma anche un capitano non è immune agli scherzi, ecco cosa ha fatto ilè uno degli attori più famosi del momento, soprattutto per il ruolo di Capitain America per i film della Marvel. Questa sera, però, lo vedremo nelle vesti di Jensen

sheeranvoiice : Raga io se metto un icon con Chris Evans mi sento in colpa perché non ho un icon di Harry Potter, ma se metto un ic… - herabog : ma quanto è bello chris evans, scusate - claudias996 : mi sto accorgendo solo ora con il primo piano di davide che somiglia a chris evans ma più giovane e moro ?? #uominiedonne - _diana87 : Sciana sbava sulle foto di Ridge come faccio quando vedo Chris Evans #twittamibeautiful - sfiorata82 : RT @badtasteit: #ChrisEvans è felice per un riferimento di Sarah Paulson al suo maglione in Cena con delitto - #KnivesOut -