Cambiamento climatico | come i boschi potranno assorbire più CO2 | lo studio

Leggi su yeslife

(Di venerdì 4 dicembre 2020) In Italia è stato elaborato un modello in grado di captare il potenziale dei, gestito in maniera sostenibile, di moderare il. Unotutto italiano quello che ha permesso di comprendere il potere delle foreste nel frenare il. O meglio, nello specifico ha permesso di capire quanto, gestiti in L'articolo proviene da YesLife.it.