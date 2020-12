Borsa Milano in recupero con gli altri mercati europei (Di venerdì 4 dicembre 2020) (TeleBorsa) – Piazza Affari e le altre Borse europee si muovono in territorio positivo, dopo la chiusura tentennante di ieri, favorite da una serie di spunti positivi, come il vicino pacchetto di stimoli USA e il compromesso raggiunto dall’Opec+. La prudenza però è d’obbligo, in attesa del dati sul mercato del lavoro USA, in uscita nel pomeriggio. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%. Tra i mercati del Vecchio Continente incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, in buon rialzo Londra, che evidenzia un incremento dello 0,66%, bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,44%. Il listino milanese mostra un ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Tele) – Piazza Affari e le altre Borse europee si muovono in territorio positivo, dopo la chiusura tentennante di ieri, favorite da una serie di spunti positivi, come il vicino pacchetto di stimoli USA e il compromesso raggiunto dall’Opec+. La prudenza però è d’obbligo, in attesa del dati sul mercato del lavoro USA, in uscita nel pomeriggio. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%. Tra idel Vecchio Continente incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, in buon rialzo Londra, che evidenzia un incremento dello 0,66%, bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,44%. Il listino milanese mostra un ...

