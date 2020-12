Bilardo è l’unico uomo al mondo che non sa che Maradona è morto

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 dicembre 2020) C’è un– probabilmenteal– che non sa che Diego Armando. E non è unqualunque: è Carlos, il ct della nazionale argentina campione delnell’86. Lo scrive Crosetti su Repubblica.è fisicamente malato ma mentalmente lucidissimo, scrive. Ma La notizia della morte dipotrebbe essergli fatale, per questo motivo gliela stanno nascondendo in attesa di trovare il modo giusto.è affetto da una malattia neurodegenerativa, la sindrome di Hakim-Adams. Il figlio Jorge ha spiegato che “abbiamo deciso di spengere la tv, dopo la notizia della morte. E stiamo attenti quando cambiano canale. Non so se e quando glielo diremo“. “Ma lo faremo, ...