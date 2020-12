Bar e ristoranti in piazza per stare aperti: “Aiuti economici per superare la crisi” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Vogliono stare aperti ristoranti, bar, e i locali che adesso sono obbligati a restare chiusi se non per le attività di asporto e delivery. Ristoratori e baristi in piazza nonostante il freddo e la neve. Questo pomeriggio Confesercenti si è data appuntamento in piazza Castello, sotto la sede della Regione, per chiedere date certe su quando potranno essere aperti bar e ristoranti. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto di Torino, Claudio Palomba, al quale è stato presentato un pacchetto di proposte per la ripartenza del 2021. “Chiediamo che la somministrazione possa riaprire con date e regole certe – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – obiettivo è quella della riapertura e senza limitazione dell’orario alle 18 di ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Vogliono, bar, e i locali che adesso sono obbligati a rechiusi se non per le attività di asporto e delivery. Ristoratori e baristi innonostante il freddo e la neve. Questo pomeriggio Confesercenti si è data appuntamento inCastello, sotto la sede della Regione, per chiedere date certe su quando potranno esserebar e. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto di Torino, Claudio Palomba, al quale è stato presentato un pacchetto di proposte per la ripartenza del 2021. “Chiediamo che la somministrazione possa riaprire con date e regole certe – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – obiettivo è quella della riapertura e senza limitazione dell’orario alle 18 di ...

sbonaccini : Ristori economici da 31 MILIONI di € TRIPLICANO I FONDI regionali per chi ha dovuto sospendere o limitare la propri… - nuovasocieta : Bar e ristoranti in piazza per stare aperti: “Aiuti economici per superare la crisi” - MariMario1 : @ritadallachiesa @SalernoSal Ristoranti, bar, palestre, negozi, hotel, impianti sciistici ecc.ecc. e tutti i loro d… - lanuovariviera : Zona gialla, cosa cambia. Da domenica si può uscire dal territorio comunale. Riaprono bar e ristoranti, ma fino all… - Leonard46981144 : @Gio85138389 @OigresAilgaM @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Io non lo posso sapere, non faccio parte né del cts né d… -