Abruzzo, Marsilio: “Almeno fino al 10 dicembre resteremo zona rossa” (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'Abruzzo ha fatto "progressi molto significativi e ho chiesto al ministero di tenere conto di questo. Mi aspetto che stasera il ministro farà la sua nuova ordinanza, ma so già che la farà con decorrenza fino al 10. Rimane, però, un residuo di speranza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'ha fatto "progressi molto significativi e ho chiesto al ministero di tenere conto di questo. Mi aspetto che stasera il ministro farà la sua nuova ordinanza, ma so già che la farà con decorrenzaal 10. Rimane, però, un residuo di speranza". L'articolo .

