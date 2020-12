Xbox e Microsoft celebrano il Natale! Master Chief, Minecraft e due simpatici cagnolini in un ispirato spot (Di giovedì 3 dicembre 2020) Microsoft ha pubblicato alcuni spot pubblicitari memorabili nel corso degli anni, ma quest'anno è il migliore perché include, beh...cani. Non sono nemmeno cani normali. Questi cuccioli sognano di correre in un mondo virtuale di Minecraft, riportare le granate a Master Chief in Halo e persino volare alto nei cieli di Microsoft Flight Simulator. "A Dog's Dream" presenta due cani annoiati a casa mentre i loro proprietari sono distratti giocando ad Halo Infinite (su una Xbox Series S a quanto pare), impegnati nelle chiamate di lavoro di Microsoft Teams o nella creazione di materiali in Minecraft. Gli adorabili animaletti quindi iniziano a sognare, chiedendosi come sarebbe il mondo virtuale se più cani facessero parte di videogiochi o di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 3 dicembre 2020)ha pubblicato alcunipubblicitari memorabili nel corso degli anni, ma quest'anno è il migliore perché include, beh...cani. Non sono nemmeno cani normali. Questi cuccioli sognano di correre in un mondo virtuale di, riportare le granate ain Halo e persino volare alto nei cieli diFlight Simulator. "A Dog's Dream" presenta due cani annoiati a casa mentre i loro proprietari sono distratti giocando ad Halo Infinite (su unaSeries S a quanto pare), impegnati nelle chiamate di lavoro diTeams o nella creazione di materiali in. Gli adorabili animaletti quindi iniziano a sognare, chiedendosi come sarebbe il mondo virtuale se più cani facessero parte di videogiochi o di ...

