Wall Street avvia scambi in moderato rialzo dopo dati disoccupazione (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Wall Street avvia le contrattazioni poco sopra la parità, in attesa delle decisioni dell’Opec sui tetti di produzione, di novità sul fronte del vaccino anti-Covid e di una determinazione del Congresso sul sospirato piano di stimoli. Intanto, il dato sui licenziamenti ha evidenziato un rallentamento rispetto al mese precedente, così come quello delle richieste di disoccupazione, che sono calate più del previsto. A New York, l’indice Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,30%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata martedì scorso, mentre appare incolore l’S&P-500, che apre la seduta sui livelli della vigilia a 3.671 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,24%); senza direzione l’S&P 100 (+0,01%). Si distingue nel paniere S&P 500 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) –le contrattazioni poco sopra la parità, in attesa delle decisioni dell’Opec sui tetti di produzione, di novità sul fronte del vaccino anti-Covid e di una determinazione del Congresso sul sospirato piano di stimoli. Intanto, il dato sui licenziamenti ha evidenziato un rallentamento rispetto al mese precedente, così come quello delle richieste di, che sono calate più del previsto. A New York, l’indice Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,30%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata martedì scorso, mentre appare incolore l’S&P-500, che apre la seduta sui livelli della vigilia a 3.671 punti. Inil Nasdaq 100 (+0,24%); senza direzione l’S&P 100 (+0,01%). Si distingue nel paniere S&P 500 ...

(Teleborsa) – Wall Street avvia le contrattazioni poco sopra la parità, in attesa delle decisioni dell'Opec sui tetti di produzione, di novità sul fronte del vaccino anti-Covid e di una determinazione ...

Avvio in leggero rialzo per Wall Street: il Dow Jones e il Nasdaq guadagnano lo 0,28%. Buone notizie sul fronte del mercato del lavoro. Negli Usa calano oltre le attese le richieste dei nuovi sussidi ...

