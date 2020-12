Vortice POLARE pronto a detonare: saranno due settimane campali (Di giovedì 3 dicembre 2020) Meteo due settimane invernale. Altro che Vortice POLARE “mangia Inverno”. Per il momento deve stare a guardare, perché se è vero che stiamo osservando un Vortice estremamente forte è altrettanto vero che non sta riuscendo a propagare la propria influenza ai piani bassi. Sopra le nostre teste, ed è ciò che più ci interessa ai fini delle condizioni meteo previste, l’atmosfera è tutt’altro che tranquilla. Sarà La Nina, saranno le anomalie termiche oceaniche, sarà quel che volete fatto sta che le prossime due settimane sono già segnate in calendario. Per gli amanti del freddo, per gli amanti della neve, per gli amanti del maltempo ci sarà da divertirsi. Per chi odia questi elementi, al contrario, sarà un calvario. L’aria fredda POLARE irromperà a più riprese sul ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Meteo dueinvernale. Altro che“mangia Inverno”. Per il momento deve stare a guardare, perché se è vero che stiamo osservando unestremamente forte è altrettanto vero che non sta riuscendo a propagare la propria influenza ai piani bassi. Sopra le nostre teste, ed è ciò che più ci interessa ai fini delle condizioni meteo previste, l’atmosfera è tutt’altro che tranquilla. Sarà La Nina,le anomalie termiche oceaniche, sarà quel che volete fatto sta che le prossime duesono già segnate in calendario. Per gli amanti del freddo, per gli amanti della neve, per gli amanti del maltempo ci sarà da divertirsi. Per chi odia questi elementi, al contrario, sarà un calvario. L’aria freddairromperà a più riprese sul ...

CentroMeteoITA : #METEO - Il VORTICE POLARE vive un INCUBO: CRISI NERA, conseguenze INVERNALI per l'#ITALIA, i dettagli - messina_oggi : (Vortice polare, la Sicilia nella morsa del maltempo) - - CentroMeteoITA : #METEO - VORTICE POLARE in CRISI, l'#INVERNO è ad un bivio: come sarà la stagione? - infoitinterno : Un RAMO del VORTICE POLARE muove alla conquista dell'Europa! - Giulio_Firenze : L'area cerchiata in bianco mostra le anomalie dell'indice NAM previste fino a metà dicembre. Valori in prevalenza n… -

Ultime Notizie dalla rete : Vortice POLARE Esplosione del Vortice Polare? Ipotesi plausibile per un super INVERNO Meteo Giornale Tag: bomba polare

Vortice POLARE pronto a detonare: saranno due settimane campali

Meteo due settimane invernale. Altro che Vortice Polare "mangia Inverno". Per il momento deve stare ... Editoriali. Vortice POLARE pronto a detonare: saranno due settimane campali ...