Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2020 ore 11 | 30

(Di giovedì 3 dicembre 2020)DEL 03 DICEMBREORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE SULLA SR509 DI FORCA D’ACERO DOVE NEVICA TRA IL KM 12 E IL KM 9 SEGNALIAMO LA PRESENZA DI GHIACCIO SULLE DIRAMAZIONE DI CAMPOCATINO E CAMPO STAFFI. PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SONO LIMITATE LE LINEE TRAM 5 E 14 A PORTA MAGGIORE INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ...