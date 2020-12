Torna a casa dell’ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha ignorato il divieto di avvicinarsi alla ex compagna e si è presentato nuovamente a casa sua. Così a poco più di una settimana dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i carabinieri del comando provinciale di Napoli continuano senza sosta nell’attività di contrasto al fenomeno. Ne è prova l’arresto di un 53enne di Fuorigrotta, già sottoposto alle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna che lo aveva denunciato per comportamenti molesti. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Pianura all’interno dell’abitazione della ex compagna, in barba alle misure imposte dal tribunale. E’ accaduto a Napoli, in Via Giacomo Leopardi. Il 53enne, finito in manette, è stato tradotto al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha ignorato ildi avvicinarsi alla ex compagna e si è presentato nuovamente asua. Così a poco più di una settimana dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i carabinieri del comando provinciale di Napoli continuano senza sosta nell’attività di contrasto al fenomeno. Ne è prova l’arresto di un 53enne di Fuorigrotta, già sottoposto alle misure dell’allontanamento dallafamiliare e deldialla sua ex compagna che lo aveva denunciato per comportamenti molesti. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Pianura all’interno dell’abitazione della ex compagna, in barba alle misure imposte dal tribunale. E’ accaduto a Napoli, in Via Giacomo Leopardi. Il 53enne, finito in manette, è stato tradotto al ...

Napoli – Ha ignorato il divieto di avvicinarsi alla ex compagna e si è presentato nuovamente a casa sua. Così a poco più di una settimana dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i ...

