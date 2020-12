Sito Inail fuori servizio, quando riprenderanno le attività (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sito Inail fuori servizio, a comunicarlo è lo stesso Istituto tramite il proprio Sito internet. La sospensione delle attività riguarda in particolare 4 giorni e precise fasce d’orario. Sito Inail fuori servizi dal 2 al 3 dicembre 2020 Per comunicare l’interruzione dei propri servizi, l’Inail ha usato i propri canali telematici. Sul portale dell’Istituto, infatti, è stato pubblicato il seguente annuncio per le giornate che vanno dal 2 dicembre al 3 dicembre: “Dalle ore 17:30 alle ore 19:30 di mercoledì 2 dicembre e dalle ore 16.30 alle ore 18:30 di giovedì 3 dicembre 2020, per attività di aggiornamento dei sistemi, potrebbero verificarsi brevi disservizi nell’utilizzo dei servizi online”. Il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020), a comunicarlo è lo stesso Istituto tramite il propriointernet. La sospensione delleriguarda in particolare 4 giorni e precise fasce d’orario.servizi dal 2 al 3 dicembre 2020 Per comunicare l’interruzione dei propri servizi, l’ha usato i propri canali telematici. Sul portale dell’Istituto, infatti, è stato pubblicato il seguente annuncio per le giornate che vanno dal 2 dicembre al 3 dicembre: “Dalle ore 17:30 alle ore 19:30 di mercoledì 2 dicembre e dalle ore 16.30 alle ore 18:30 di giovedì 3 dicembre 2020, perdi aggiornamento dei sistemi, potrebbero verificarsi brevi disservizi nell’utilizzo dei servizi online”. Il ...

Nello stesso avviso pubblicato sul sito ufficiale l’Inail ha specificato anche che la sospensione dei servizi riguarderà anche il Casellario centrale infortuni nei giorni che vanno dal 4 dicembre al 6 ...

In calo rispetto allo stesso periodo del 2019: -21,1%, 1.036 con esito mortale (+15,6%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 36.619 (-28,3%) ...

