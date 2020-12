“September”, il videoclip del duetto Zucchero-Sting è online (Di giovedì 3 dicembre 2020) È già online il videoclip di September, il nuovo singolo di Zucchero e Sting, attualmente in radio e disponibile in digitale. Il brano anticipa “D.O.C. Deluxe”, l’album di Sugar, che esce venerdì 11 Dicembre, e anche l’album di Sting, “Duets”, in uscita il 19 marzo 2021. “September”, il videoclip è un emozionante racconto a due voci Il video di September è girato da Gaetano Morbioli. Vede Sting e Zucchero insieme in un emozionante racconto a due voci, alternato a paesaggi naturali. Descrive lo stato d’animo e la speranza che si cela dietro l’arrivo del mese di Settembre. «Non c’è mai niente di pianificato quando lavoro con Sting – dichiara Zucchero – Mi ha chiamato per chiedermi di scrivere un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) È giàildi September, il nuovo singolo di, attualmente in radio e disponibile in digitale. Il brano anticipa “D.O.C. Deluxe”, l’album di Sugar, che esce venerdì 11 Dicembre, e anche l’album di, “Duets”, in uscita il 19 marzo 2021., ilè un emozionante racconto a due voci Il video di September è girato da Gaetano Morbioli. Vedeinsieme in un emozionante racconto a due voci, alternato a paesaggi naturali. Descrive lo stato d’animo e la speranza che si cela dietro l’arrivo del mese di Settembre. «Non c’è mai niente di pianificato quando lavoro con– dichiara– Mi ha chiamato per chiedermi di scrivere un ...

SpettacoloNews1 : Sting e Zucchero: fuori il videoclip ufficiale del singolo 'September' - - IndexmusicInfo : Zucchero: da oggi online il video di “September”, il nuovo singolo di Sting - Massimo0789 : RT @AleIannacci: È uscito oggi il videoclip di #September, il nuovo brano firmato da #Sting e #Zucchero. Una coppia non banale, per usare u… - sonomusicgroup : Zucchero: il videoclip di “September” con Sting anticipa “D.O.C. Deluxe” - tanocanario : RT @AleIannacci: È uscito oggi il videoclip di #September, il nuovo brano firmato da #Sting e #Zucchero. Una coppia non banale, per usare u… -