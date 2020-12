Sandra Zampa: "Con l'autocertificazione sì al Natale con gli anziani soli" (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Il Dpcm verrà firmato oggi, occorrerà accompagnarlo con chiarimenti e mettere a diposizione delle persone tutte le risposte che servono a capire fino in fondo il provvedimento. È evidente che un anziano solo, è una persona alla quale bisogna provvedere, quindi uno si autocertifica e, assistere al proprio genitore se questo è solo in un comune vicino, è una ragione di necessità.” Così Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute (Pd) poco fa su Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io condotto da Giorgio Zanchini. Ancora sugli spostamenti: “Il divieto di passaggio da comune a comune è solo il 25/12, 26/12 e 1/1. Questo per far sì che non arrivino un numero grande di persone da fuori per fare il pranzo di Natale insieme. Bisogna tenere conto della sicurezza e della tutela. Noi non vogliamo che le persone anziane restino sole, ma l’affetto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Il Dpcm verrà firmato oggi, occorrerà accompagnarlo con chiarimenti e mettere a diposizione delle persone tutte le risposte che servono a capire fino in fondo il provvedimento. È evidente che un anziano solo, è una persona alla quale bisogna provvedere, quindi uno si autocertifica e, assistere al proprio genitore se questo è solo in un comune vicino, è una ragione di necessità.” Così, sottosegretaria alla Salute (Pd) poco fa su Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io condotto da Giorgio Zanchini. Ancora sugli spostamenti: “Il divieto di passaggio da comune a comune è solo il 25/12, 26/12 e 1/1. Questo per far sì che non arrivino un numero grande di persone da fuori per fare il pranzo diinsieme. Bisogna tenere conto della sicurezza e della tutela. Noi non vogliamo che le persone anziane restino sole, ma l’affetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Zampa Sandra Zampa: "Con l'autocertificazione sì al Natale con gli anziani soli" L'HuffPost Il divieto di spostarsi nelle varie Regioni durante le feste

