Roma-Young Boys, i convocati di Fonseca: out Smalling e Mancini (Di giovedì 3 dicembre 2020) Paulo Fonseca ha diramato la lista convocati in vista della sfida di questa sera con la Young Boys. Il tecnico portoghese deve far fronte a qualche defezione in difesa, out Smalling e Mancini. Questi i convocati: Portieri – Pau Lopez, Berti, Mirante.Difensori – Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.Centrocampisti – Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Bove, Milanese, Mkhitaryan.Attaccanti – Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Ciervo. Foto: Logo Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

