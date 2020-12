Roma-Young Boys, i convocati di Fonseca: out Smalling e Mancini (Di giovedì 3 dicembre 2020) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha diramato la lista dei convocati per il match di Europa League contro lo Young Boys, in programma questa sera allo Stadio Olimpico e valido per la quinta giornata della fase a gironi. Ancora out Smalling, che rischia di saltare anche la prossima di campionato contro il Sassuolo, e fuori anche Mancini. Di seguito l’elenco completo: Portieri – Pau Lopez, Berti, Mirante.Difensori – Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.Centrocampisti – Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Bove, Milanese, Mkhitaryan.Attaccanti – Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Ciervo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) Paulo, tecnico della, ha diramato la lista deiper il match di Europa League contro lo, in programma questa sera allo Stadio Olimpico e valido per la quinta giornata della fase a gironi. Ancora out, che rischia di saltare anche la prossima di campionato contro il Sassuolo, e fuori anche. Di seguito l’elenco completo: Portieri – Pau Lopez, Berti, Mirante.Difensori – Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.Centrocampisti – Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Bove, Milanese, Mkhitaryan.Attaccanti – Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Ciervo. SportFace.

corgiallorosso : Roma-Young Boys, 23 i convocati: presenti Kumbulla e Fazio - Mediagol : VIDEO #Roma-Young Boys, Mayoral e Pellegrini dal 1'? Così i giallorossi in campo per la gara di #EuropaLeague… - Fantacalcio : Europa League, Roma-Young Boys, probabili formazioni e dove vederla in Tv - siamo_la_Roma : ?? Alle 21:00 #RomaYoungBoys ? Le probabili formazioni ?? Scelte obbligate per #Fonseca #ASRoma - romaforever_it : Roma-Young Boys, Le Probabili Formazioni | Europa League - Stagione 2020/2021 -