Roma, shopping 'gratis' nel centro commerciale: 56enne mette a segno più colpi

shopping gratuito ieri mattina a Porta di Roma, dove un uomo è stato denunciato per furto, dalla Polizia. Alle 11:30 circa del 2 dicembre, un uomo di origini peruviane è entrato in diversi negozi ed ha commesso furti per un valore di 220 euro. E' stato prontamente notato dalla vigilanza di Porta di Roma, che l'hanno fermato e avvisato la Polizia. Una volta intervenuti gli agenti del Distretto di Fidene, hanno denunciato il ladro per furto aggravato; la merce è stata poi riconsegnata ai negozianti.

