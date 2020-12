Roma Metropolitane | Cisl | mobilitazione contro superficialità e inerzia

(Di giovedì 3 dicembre 2020)– “L’della giunta Raggi sta mettendo a rischio la sopravvivenza di, la partecipata diCapitale incaricata di progettare le linee della metropolitana e della mobilita’ cittadina. Mentre nella societa’ partecipata si susseguono ingiunzioni legali e pignoramenti, l’Azionista unico, sembra piu’ che mai impegnato nell’inaugurazione di opere marginali e risibili rispetto ai gravi problemi della citta’”. Cosi’ in un comunicato laCapitale Rieti e FitLazio. “Ormai piu’ di un anno fa ci avevano spiegato che la messa in liquidazione doveva essere funzionale ad un risanamento dell’azienda attraverso un riequilibrio dei conti- continua la nota- con l’approvazione dei bilanci pregressi e un Piano industriale ...

italiaserait : Roma Metropolitane, scontro con i sindacati: “Azienda verso il fallimento”. Altro mercoledì nero per i trasporti - claudio_2022 : Roma Metropolitane, un altro conto pignorato mette a rischio i salari: 'Azienda vicina al baratro' - romasulweb : Roma Metropolitane, un altro conto pignorato mette a rischio i salari: 'Azienda vicina al baratro' - LaviniaMennuni : Roma Metropolitane: Campidoglio dia garanzie su lavoratori e futuro della societa'. I lavoratori di Roma Metropoli… - LavoroUsb : Sindacati: Roma Metropolitane verso fallimento, è mobilitazione -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Metropolitane

Bagni metropolitane. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Fais lancia la Toilette Metro Map ...ROMA. Dalla sera di lunedì 14 dicembre prossimo e fino alla mattina di giovedì17, gli impianti di distribuzione carburanti, sia in rete ordinaria che su viabilitàautostradale, saranno chiusi per ...