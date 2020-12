Ritirati due lotti del marchio Saclà (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ritirato dal mercato l'hummus di ceci di una nota marca poiché potenzialmente pericoloso. Ossido di etilene nei semi di sesamo: ritirato hummus di ceci su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ritirato dal mercato l'hummus di ceci di una nota marca poiché potenzialmente pericoloso. Ossido di etilene nei semi di sesamo: ritirato hummus di ceci su Notizie.it.

hana_emme : Caso vaccini, Direttore Aifa: 'Ritirati due lotti in via cautelativa' - mspiccia : @avvvitalemario @Morenozagor Ritirati appena usciti esattamente gli stessi due ?? - Giandom84354994 : @turkucgeni Lotti di questo vaccino già ritirati nel 2014 - Giandom84354994 : @SimoneMattei9 @francescovitel4 @chetempochefa @fabfazio @RobertoBurioni @RaiTre Il tuo ragionamento non fa una pie… - pippopotam0 : @gioalbarosa @VendeeGlobe Si, ci sono già due ritirati ai quali si sta aggiungendo Thomson (Hugo Boss) ed altre due… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritirati due Guida in stato di ebbrezza: anche ieri ritirate due patenti a Villasor e a Monastir vistanet Ossido di etilene nei semi di sesamo: ritirato hummus di ceci

Decine di prodotti contenenti semi di sesamo sono stati ritirati dal mercato per la presenza di ossido di etilene: tra questi l'hummus di ceci.

Allerta del Ministero della Salute: un prodotto ritirato dal mercato per presenza di ossido di etilene

Allerta del Ministero della Salute: un prodotto ritirato dal mercato per presenza di ossido di etilene Il Ministero della Salute ha di recente pubblicato sul proprio ?

Decine di prodotti contenenti semi di sesamo sono stati ritirati dal mercato per la presenza di ossido di etilene: tra questi l'hummus di ceci.Allerta del Ministero della Salute: un prodotto ritirato dal mercato per presenza di ossido di etilene Il Ministero della Salute ha di recente pubblicato sul proprio ?