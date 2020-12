Petrachi: «Non è vero che ho litigato con Fonseca. Discorso a Sassuolo? Lo rifarei» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sua esperienza in giallorosso Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sua esperienza in giallorosso. Le sue parole riportate da TMW. «Non è capitato tutto a Sassuolo, anzi. È una cosa che se capitasse domani la rifarei. Se c’è qualcosa che non va bene, anche nell’intervallo, un direttore ha il diritto di entrare nello spogliatoio e dire qualcosa alla squadra. Io ero entrato non per un Discorso tecnico, bensì motivazionale. Dopo 20 minuti la squadra perdeva 3-0 e io nel mio piccolo ho cercato di far capire ai giocatori che si stava perdendo quel poco di dignità che ci stava rimanendo. Al di là del Discorso di Fonseca ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gianluca, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sua esperienza in giallorosso Gianluca, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sua esperienza in giallorosso. Le sue parole riportate da TMW. «Non è capitato tutto a, anzi. È una cosa che se capitasse domani la. Se c’è qualcosa che non va bene, anche nell’intervallo, un direttore ha il diritto di entrare nello spogliatoio e dire qualcosa alla squadra. Io ero entrato non per untecnico, bensì motivazionale. Dopo 20 minuti la squadra perdeva 3-0 e io nel mio piccolo ho cercato di far capire ai giocatori che si stava perdendo quel poco di dignità che ci stava rimanendo. Al di là deldi...

LAROMA24 : Petrachi: 'Deluso per il mancato contatto diretto con Pallotta. Episodio di Sassuolo-Roma? Lo rifarei, non ho litig… - marinabeccuti : L'ex Ds Petrachi: 'Cairo? Il rapporto era finito. Non avevo più niente da dare' - Torinogranatait : L'ex Ds Petrachi: 'Cairo? Il rapporto era finito. Non avevo più niente da dare' - MatteoPedrosi : RT @Luca_Cilli: Petrachi a @tvdellosport: 'Giampaolo al @TorinoFC_1906? È un ottimo allenatore, ma devi avere la forza di cambiare almeno 7… - Luca_Cilli : Petrachi a @tvdellosport: 'Giampaolo al @TorinoFC_1906? È un ottimo allenatore, ma devi avere la forza di cambiare… -