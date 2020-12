Perimetro cyber | c’è la lista Oltre 100 soggetti protetti

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ildi sicurezza nazionale cibernetica sta prendendo sempre più forma. Il 25 novembre scorso il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il secondo dei quattro Dpcm che rappresentano le fondamenta dell’architettura per la sicurezza nazionale nel quinto dominio. A confermarlo oggi, durante l’evento 5G Italy, il professor Roberto Baldoni, vicedirettore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e capo-architetto del. Poco più di un mese fa, il 21 ottobre, veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo dei quattro Dpcm. Questo decreto dettaglia i criteri con cui individuare ladi, pubblici e privati, che sarannodal. In poche parole, notavamo su Formiche.net, tutti iche ...