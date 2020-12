Nuovo Dpcm, che Natale sarà? Per il cenone il limite sale da 6 a 10 persone, niente spostamenti fra Comuni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Che Natale sarà quello del 2020? Un Natale col coprifuoco alle 22 e con il divieto di spostarsi non solo fra le Regioni ma anche fra da un Comune ad un altro. E dunque sarà un Natale... Leggi su ilmattino (Di giovedì 3 dicembre 2020) Chequello del 2020? Uncol coprifuoco alle 22 e con il divieto di spostarsi non solo fra le Regioni ma anche fra da un Comune ad un altro. E dunqueun...

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - rtl1025 : ?? Nessuna deroga al divieto di #mobilità durante le festività, in base alla bozza del nuovo #Dpcm. Dal 21 dicembre… - romasociale : APPROVATO NUOVO #DPCM: A #NATALE NIENTE SPOSTAMENTI FRA #COMUNI E #REGIONI -